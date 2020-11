Con Racing Point e Red Bull protagoniste, il sabato di Istanbul ha invece visto in difficoltà sia la Mercedes che la Ferrari. In condizioni di bagnato, hanno fatto la differenza la capacità di mandare in temperatura gli pneumatici e la pressione degli stessi. In caso di gara asciutta, ognuno potrà decidere con quale compound partire. Attenzione agli orari di domenica: il GP alle 11.10, sempre live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Sono state qualifiche bagnate disputate su una pista molto scivolosa e questi due aspetti hanno stravolto le reali forze in piste. Una Racing Point che è andata alla grande in queste condizioni e lo conferma anche il terzo posto di Perez che si è giocato fino alla fine la pole position con il compagno di squadra e con Verstappen. Racing Point sembra aver azzeccato l’assetto aerodinamico e meccanico adatto per queste condizioni. Verstappen, dominatore con le full wet , non è riuscito a confermare le sue ottime performance anche nelle fasi finali delle qualifiche quando ha dovuto montare le intermedie . Con questa tipologia di compound ha faticato a trovare temperatura e, solo all’ultimo giro, è riuscito ad ottenere un crono ai livelli della Racing Point. Nonostante questo è stata una qualifica molto positiva per la Red Bull che ha portato due vetture nelle prime due file con Verstappen secondo e Albon quarto.

Positiva la qualifica per Renault e Alfa Romeo che sono riusciti a portare entrambi i piloti in Q3. Per la scuderia di Enstone ormai non è una novità visto la competitività che sta dimostrando la R.S.20. È una sorpresa, invece, la prestazione dell’Alfa Romeo che per la prima volta in questo 2020 è riuscita a portare i suoi piloti in Q3 (Raikkonen P8, Giovinazzi P10). Le delusioni di queste qualifiche sono state la Mercedes e la Ferrari. Il team anglo-tedesco ha faticato fin dalle primissime libere e anche in condizioni di bagnato non è riuscito a ritornare nelle posizioni che gli competono. Per loro sarà una gara veramente in salita visto il sesto posto ottenuto da Hamilton e il nono di Bottas.

La Ferrari, invece, era sempre stata competitiva in tutte le sessioni di libere ma con la pioggia è andata in crisi. Sia Vettel che Leclerc hanno faticato fin dal Q1 e il principale problema che non gli ha permesso di essere veloci è da identificare nelle gomme che non sono mai entrate nel working range corretto. Il gap che entrambi hanno rimediato nel Q2 da Verstappen è stato superiore ai 6 s e questo lo si spiega soltanto con degli pneumatici non in temperatura.