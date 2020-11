In primo piano nella lotta contro il razzismo

approfondimento

Hamilton: "Subito razzismo in Italia a 13 anni"

Hamilton è stato premiato da giudici indipendenti non solo per i suoi successi in pista, ma anche per la sua lotta contro il razzismo al fianco del movimento internazionale Black Lives Matter. A giugno il campione del mondo della F1 ha invitato i suoi colleghi a inginocchiarsi prima dei GP, lanciando 'The Hamilton Commission' per favorire l'aumento del numero di piloti di colore negli sport automobilistici.