Il settimo titolo mondiale è già in bacheca e, dopo qualche giorno di vacanza a Dubai, Hamilton è prpnto a tornare in pista per la gara in Bahrain: testa più libera, meno pressioni e ultime tre gare che però possono ancora dire molto

La sua sfida è vinta ma non è certo finita qui. In Bahrain Lewis Hamilton arriva già con la corona, ma con la testa finalmente più leggera. Mente e corpo rilassati anche da qualche giorno di vacanza a Dubai dopo mesi di attenzioni e restrizioni a causa della pandemia. Le ultime tre gare della stagione, due in Bahrain e il classico gran finale ad Abu Dhabi, hanno già un campione del mondo ma da scrivere c’è ancora parecchio.



Se nella classifica piloti la sfida più tirata sembra quella per la gloria del quarto posto tra Perez, Leclerc e Ricciardo, nei costruttori ci si gioca molto di più. Soldi ovviamente, tra il terzo e il sesto posto la differenza è 13 milioni di dollari, ma dall'anno prossimo anche la possibilità di usufruire del lavoro in galleria del vento con percentuali diverse di ore in base alla classifica finale di questo 2020. Con qualche penalizzazione per chi quest'anno ha fatto meglio degli altri.