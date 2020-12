Primo contatto con la Haas per Mick Schumacher: poco dopo l'annuncio del suo passaggio in Formula 1, il tedesco ha infatti effettuato delle prove per il 'seat fitting' con la VF-20 in Bahrain, dove nel weekend tenterà l'assalto al Mondiale di Formula 2. Mick debutterà con la Haas il prossimo 11 dicembre, quando sarà in pista ad Abu Dhabi nella prima sessione di libere

FOTO, LA F1 DA SCHUMI A SCHUMI JR