Da ultimo in classifica con la Williams alla guida dell'imbattibile Mercedes di Hamilton, fermato dal Covid-19. E' la strana storia di George Russell, che per il team di Brackley ha già guidato e al Sakhir si gioca una grande chance.

Quando qualche settimana fa a Imola, dopo essere finito a muro con la Safety Car in pista, Geroge Russell è stato consolato sui social da Lewis Hamilton, quel messaggio è diventato in un certo senso un'investitura del pilota Williams per entrare tra i cavalieri britannici della F1 guidati da sua maestà Lewis. E ora che il campione del mondo, bloccato dal Covid-19, deve cedergli la sua monoposto, Russell avrà la possibilità di dimostrare tutto il suo valore e giocarsi un'importante occasione per il futuro.



Russell e la Mercedes leggi anche Hamilton positivo, Russell il sostituto in Bahrain Russell sa, e lo ha dichiarato espressamente, che nessuno può sostituire Hamilton (qui il suo post sui social). Eppure, con un contratto ancora da firmare per Lewis e un Bottas che, tra alti e bassi, non ha mai avuto il guizzo giusto per stare al passo del compagno di squadra, è chiaro che George deve dare tutto in questo fine settimana. L'interesse della Mercedes nei suoi confronti c'è sempre stato, tanto da salire su una Freccia d'Argento già in alcuni test, ma quella di Sakhir è l'occasione della vita.

Può vincere in Bahrain? Prova importante anche per Bottas ERA IL 2019 Mercedes domina i test F1: 1° Russel, 2° Leclerc Russell ha fatto il suo esordio con la Mercedes sulla monoposto campione del mondo 2019, la W10: era il 4 dicembre, ultimo giorno di test Pirelli a Yas Marina e chiuse al comando. Una gara è ben altra cosa, certo, ma Russell è un pilota forte, lo è soprattutto sul giro secco, e tutti sono curiosi di capire come andrà a finire, soprattutto quelli che attribuiscono i successi di Hamilton alla forza della macchina. Ma quella di domenica 6 dicembre sarà una prova fondamentale anche per Bottas: apparso in calo negli ultimi weekend, non può permettersi di arrivare alla spalle di Russell.