Il pilota britannico racconta la convocazione della Mercedes per il secondo GP del Bahrain, dopo la positività al Covid-19 di Hamilton: "Ero nel bagno dell'albergo". E sulla prova che lo attende in pista: "Non sarà per niente facile, ma nessuna pressione".

“Non sarà facile, ma nessuna pressione"

Poi, sulla prova che lo attende in pista, Russell ha aggiunto: "Non sarà affatto facile. In Williams conosco la macchina, ingegneri e meccanici da due stagioni. Però darò il massimo, questo è sicuro. Significa molto per me che Mercedes mi abbia dato questa possibilità, poi hanno messo tanto impegno per portarmi in gara. Hanno realizzato tute e caschi in 24 ore. Ma non sento pressione, devo solo pensare a godermi il momento. Non guido la Mercedes da due anni, per questo Toto e il team non hanno tante aspettative. Del resto non si può giudicare un pilota solo da un weekend"