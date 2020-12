"La Racing Point sembrava una limousine"

Perez nella storia, il Messico vince dopo 50 anni

"Sono senza parole, spero di non stare sognando - ha detto il messicano subito dopo la fine della gara -. Ho sognato per tanti anni di vivere questo momento. 10 anni di carriera, ed è incredibile. Dopo il primo giro la gara era persa per me, ma non ho voluto mollare. Ho rimontato, ho cercato di fare il meglio che potevo. Quest’anno la stagione non è stata fortunata per noi, però finalmente oggi la ruota è girata. Ho avuto grandi meriti, Mercedes ha avuto problemi alla fine, ma abbiamo fatto una grande gara. Ho detto al team che la macchina sembrava una limousine. Davvero semplice da guidare senza vibrazioni. Avevamo un passo fantastico. Credo che abbiamo letto abbastanza bene la gara. 2021? Innanzitutto io sono in pace con me stesso. Quello che succederà non è nelle mie mani. So che io voglio continuare e se non sarò in griglia quest’anno ci sarò sicuramente nel 2022″.