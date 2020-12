Mick Schumacher, fresco di passaggio in F1 con la Haas, ha la possibilità di diventare campione del mondo di Formula 2 nella Sprint Race del GP di Sakhir, che chiuderà la stagione. Gara in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno alle 13.20

Pochi giorni dopo l'ufficialità del passaggio in Formula 1, Mick Schumacher corre il GP più importante della sua vita. La Sprint Race del GP di Sakhir , infatti, può regalare il titolo Mondiale di Formula 2 al figlio del leggendario Michael. Dal punto di vista della matematica, il tedesco è in corsa con il collega della Ferrari Driver Academy, Callum Ilott , che insegue a 14 punti di distanza a un GP dal termine. In Gara-1, Schumi ha rimontato dalla 18^ posizione e ha chiuso al 6° posto (con il giro veloce), mentre il rivale lo ha preceduto in quinta piazza. Mick scatterà inoltre dalla seconda fila , proprio insieme a Ilott.

Formula 2, Schumi a caccia del Mondiale: così su Sky Sport

Schumi-Ilott, non è finita: Gara-2 darà il titolo

