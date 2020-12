La Mercedes viene detronizzata nel suo feudo di Abu Dhabi da uno scatenato Max Verstappen, alla terza pole della carriera, la prima di questo 2020: "A volte è un po' frustrante inseguire sempre. Sono felice di essere riuscito a centrare la pole all'ultimo tentativo. Nel passo gara faremo di tutto per tenere dietro le Mercedes e vincere". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Prima delle qualifiche sapevo che era l’ultima sessione della stagione e siamo riusciti a raggiungere la pole position, dunque sono molto felice - le parole di Verstappen subito dopo le qualifiche -. È stato complicato all’inizio, non riuscivo a trovare ritmo soprattutto nell’ultimo settore, ma sono riuscito a mettere tutto insieme all’ultimo giro. Questa è stata una stagione lunga per tutti con tante gare consecutive: quando sei dietro cerchi di avvicinarti e a volte diventa un po’ frustrante. Per quanto riguarda il passo-gara, di sicuro le proveremo tutte per cercare di tenerli dietro, le Mercedes sono molto forti. Ma penso che la Red Bull sia forte anche sulla velocità di punta. Siamo contenti e cercheremo di vincere domani"