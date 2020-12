9/10 ©Getty

MERCEDES - Quella del 2020 probabilmente è stata la miglior Mercedes dell'era Power Unit, impeccabile sotto tutti i punti di vista. E’ stata una macchina veloce sia su piste di alto carico che di basso carico. E' migliorata l'efficienza aerodinamica, punto debole del 2019, c'è stata affidabilità per tutto l’arco della stagione . Hanno gestito in modo perfetto le due monoposto. Per tutto questo, capirete, è davvero difficile individuare un solo punto critico per capire se e come migliorare questa specie di astronave.