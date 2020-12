18/20

HAAS: MICK SCHUMACHER (nuovo). Il rookie più atteso, se non fosse altro per il cognome che porta, sarà sicuramente il figlio del grande Michael, che a 21 anni farà per la prima volta il grande salto in Formula 1. Nel frattempo dovrà cercare di conquistare il Mondiale di F2 in Bahrain

Mick già al lavoro sulla Haas