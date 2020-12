Lewis Hamilton diventa Sir

Lewis Hamilton sarà nominato baronetto nel New Year Honours di questo giovedì. Il 7 volte campione del mondo è stato inserito fra i personaggi "overseas", cioè quelle figure che "hanno prestato un servizio eccezionale al Regno Unito all'estero e a livello internazionale". In precedenza tale onorificenza era stata assegnata ad altri 3 piloti britannici: Jack Brabham, Stirling Moss e Jackie Stewart.

12 anni fa, nel 2008, Hamilton era stato insignito direttamente dalla Regina Elisabetta dell'onorificenza di Membro dell'Impero Britannico per essere diventato, a 24 anni, il più giovane campione mondiale nella storia della Formula Uno. "Credo sia impossibile comprendere quanto sia speciale questa occasione finché non ti trovi davanti alla Regina", era stato il suo commento.

Wolff: "Lewis uno dei più grandi"

"Lewis è uno dei piloti più grandi di sempre – ha dichiarato Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes in F1 – e uno dei britannici più vincenti della sua generazione. I suoi risultati sportivi sono conosciuti in tutto il mondo ma quest’anno, accanto alla sua eccellenza in pista, ha rappresentato anche una potente voce nella lotta contro ogni tipo di discriminazione. Insomma, in questo 2020 è stato di ispirazione in tutti i sensi. La notizia che verrà insignito del titolo di baronetto è il giusto riconoscimento per una carriera senza precedenti nel motorsport. Il Regno Unito può essere orgoglioso di avere un campione e un ambasciatore del calibro di Sir Lewis Hamilton".