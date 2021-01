Hamilton: "Biden, speranza per il futuro"

Anche Lewis Hamilton si è unito al coro di complimenti a Joe Biden, che mercoledì a Washington ha giurato quale nuovo Presidente degli Stati Uniti: "E' un giorno storico per l'America, che porta tanta speranza per il futuro. Un esempio di leadership che vorrei si rispecchiasse in tanti altri settori e governi", ha scritto il campione del mondo sui social

Lewis Hamilton saluta con gioia l'insediamento di Joe Biden quale nuovo Presidente degli Stati Uniti. Il pilota britannico, ancora in attesa di definire il nuovo contratto con la Mercedes, ha infatti postato sui social un pensiero di benvenuto al nuovo numero uno della Casa Bianca e alla sua vice Kamala Harris. "E' un giorno storico per l'America - si legge -. Oggi porta tanta speranza per il futuro, un esempio di leadership diversa che vorrei si rispecchiasse in tanti settori e governi. Complimenti a Joe Biden e Kamala Harris e buona fortuna". Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, si è molto impegnato politicamente e socialmente negli ultimi mesi con la causa 'Black Live Matters'.