Seconda mezza giornata di test per Mick Schumacher, che a Fiorano è sceso nuovamente in pista con la SF71H, la Ferrari del 2018. Nel pomeriggio il tedesco, che debutterà in Formula 1 con la Haas, lascerà il testimone a Callum Ilott per l'ultima sessione di prove

Mick Schumacher è sceso nuovamente in pista per la sua seconda mezza giornata di test a Fiorano con la Ferrari. Il tedesco, che aveva debuttato giovedì pomeriggio, è ancora al volante della SF71H, la vettura del 2018. Dopo aver raccolto il testimone da Carlos Sainz, il campione del mondo di Formula 2 ha avuto dunque a disposizione un'altra mezza giornata per poter prendere ulteriore confidenza con la monoposto, in vista del debutto nel Mondiale 2021 a bordo della Haas, previsto per fine marzo in Bahrain. Sono questi i primi passi per 'rompere il ghiaccio' verso la nuova stagione e i test pre-campionato che si svolgeranno in Bahrain dal 12 al 14 marzo, poco prima del via del Mondiale.