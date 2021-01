Il sette volte campione del mondo, in un'intervista a Sport Week, parla dei grandi successi raggiunti in F1, ma anche delle sue battaglie per i diritti delle persone, degli animali e per l’ambiente. E intanto si attende ancora il suo rinnovo con la Mercedes

Lewis Hamilton, dentro e fuori dalla pista. Il sette volte campione del mondo, con un rinnovo in Mercedes che tarda ancora ad arrivare, ha parlato a Sport Week dei suoi obiettivi ma anche delle sue battaglie oltre la Formula 1. "L’ottavo titolo mondiale sarebbe qualcosa di enorme - si legge nell'anticipazione pubblicata dalla Gazzetta dello Sport - non riesco nemmeno a pronunciare il numero, ma è quello su cui sto concentrando tutti i miei sforzi". Hamilton, come detto, affronta non solo il discorso sui grandi successi sportivi raggiunti, ma anche dell’impegno sociale per i diritti delle persone, degli animali e la tutela dell’ambiente.