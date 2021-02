Hamilton: "Renderemo il motorsport diverso"

"Sono entusiasta all’idea di correre per la nona stagione consecutiva insieme ai miei compagni di squadra della Mercedes. Il nostro team ha raggiunto traguardi incredibili e non vediamo l’ora di proseguire con i successi, cercando sempre di migliorare dentro e fuori la pista. Sono determinato a proseguire il percorso che abbiamo iniziato per rendere il motorsport diverso per le future generazioni: sono grato alla Mercedes per il sostegno che mi ha dato anche in questa direzione. Sono orgoglioso di poter affermare che aumenteremo gli sforzi quest’anno, con l’inaugurazione di una fondazione dedicata alla diversità e all’inclusione nello sport. Tutto ciò che stiamo costruendo insieme è un’ispirazione per me, non vedo l’ora di tornare in pista a marzo".