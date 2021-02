“È la macchina più bella da quando sono qui e ovviamente spero sia anche la più veloce". Sono le prime parole del pilota Antonio Giovinazzi nel giorno della presentazione, a Varsavia, della nuova Alfa Romeo Racing Orlen (C41). "Abbiamo grandi aspettative per questa stagione, non vediamo l’ora di iniziare coi test", ha detto il 27enne di Martina Franca, pronto al via della sua terza stagione da titolare in Formula 1.