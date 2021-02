Appuntamento in diretta dalle 12 con l'Alfa Romeo Racing Orlen: il team oggi svela a Varsavia la livrea della monoposto per il Mondiale 2021. Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen la coppia confermata anche per questa stagione di Formula 1

Via i veli dalla nuova Alfa Romeo Racing. Il team oggi mostra a Varsavia, in Polonia, la livrea della monoposto per il Mondiale 2021: sviluppata sulla base della C39, la nuova C41 sarà svelata nello scenario del Grand Theatre . Appuntamento dalle 12. Confermata la coppia di piloti, con il veterano Kimi Raikkonen, alla 19^ stagione in Formula 1, e il 27enne italiano Antonio Giovinazzi. Nel ruolo di terzo pilota c'è sempre Robert Kubica. Dopo la presentazione, sui social del team sarà possibile seguire live le prime parole dei piloti, del team principal Frédéric Vasseur e del direttore tecnico Jan Monchaux.