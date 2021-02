In attesa della presentazione ufficiale del team prevista per venerdì 26 febbraio (la macchina verrà svelata invece mercoledì 10 marzo) la Scuderia Ferrari ha presentato il nuovo organigramma. Nessuna rivoluzione, ma una redistribuzione dei ruoli e un alleggerimento per il Team Principal e Managing Director Mattia Binotto. Il quale non dovrà più occuparsi dell’area commerciale e con la nomina di Laurent Mekies a Racing Director potrebbe ripetere l’esperimento visto nel finale della scorsa stagione: non presenziare a tutti i GP, delegando al francese la responsabilità in pista. Questo per potersi concentrare maggiormente sul progetto 2022, l’anno della rivoluzione in F1. Manca ancora il nome del nuovo amministratore delegato, ruolo ricoperto ad interim dal presidente John Elkann dopo l’uscita di scena di Louis Camilleri alla fine della scorsa stagione.