Fernando Alonso ha spiegato con un breve video sui social il motivo per cui non sarà fisicamente alla presentazione dell'Alpine, in programma martedì alle ore 15: "Difficile viaggiare con le restrizioni tra Svizzera e Gran Bretagna, ma non vedo l'ora di scoprire la nuova monoposto. Sono veramente entusiasta"

Alonso: "Entusiasta di scoprire la nuova vettura"

"Ciao a tutti, come sapete non sarò in grado di partecipare all’unveiling della nuova macchina domani - ha detto Alonso in un video pubblicato sui canali social dell'Alpine -. Con le restrizioni in atto tra Svizzera e Gran Bretagna è piuttosto difficile mettersi in viaggio, ma seguirò la presentazione come tutti. Non importa se non ci sarò fisicamente. Non vedo l’ora di vedere la nuova macchina, la sua livrea rinnovata e anche le tute. Sono veramente molto entusiasta, ci vediamo presto“.