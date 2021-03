Toto Wolff ha una 'gatta da pelare' ancora prima di scendere in pista. I due piloti andranno a scadenza di contratto a fine anno, anche se il Team Principal della Mercedes non sembra volerci ancora pensare. "E' difficile parlare di contratto ora, non ci penso ancora - ha spiegato a margine della presentazione della W12 - La stabilità è la parola chiave , anche per i piloti. Hamilton ha avuto molta attenzione mediatica sul rinnovo , ma siamo sempre stati molto allineati . Non c'era motivo di parlarne, perchè eravamo concentrati sulla stagione. Dopo il caso di Covid di Lewis, siamo andati in vacanza e poi mi sono ammalato io. E' stata una discussione tra partner , lui voleva continuare con noi e noi altrettanto, era solo una questione di dettagli . Bottas? Regge bene la pressione".

"Ottavo titolo? Partiamo tutti da zero"

La Mercedes va a caccia dell'ottavo titolo costruttori consecutivo: "Non abbiamo ancora iniziato, non ci sono sfere di cristallo - ha spiegato il Team Principal della Mercedes -. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo ottenuto nelle ultime stagioni, ma si parte tutti da zero. Non dobbiamo guardare e sognare troppo in avanti. Se non ci diamo da fare ogni giorno possiamo finire indietro“. Infine una battuta sulla livrea, che è stata confermata in nero dopo il 2020: "La livrea nera è diventata iconica, siamo orgogliosi del messaggio che manda e non solo del suo aspetto, anche se restiamo sempre una ‘freccia d’argento'".