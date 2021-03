Allison: "Più cavalli e aerodinamica. Fondo nascosto agli avversari"

Questo il punto del direttore tecnico della Mercedes James Allison. "Rispetto al 2020 il cambio e la monoscocca sono rimasti uguale, ma si possono riscontrare delle novità - ha spiegato -. Sul cofano motore e sui sidepod ad esempio, si nota come la carrozzeria sia diversa, grazie al lavoro dei nostri motoristi che hanno cercato di regalare ulteriori cavalli dalla power unit. L’aerodinamica non ha subito limitazioni e quindi ci siamo concentrati su questo aspetto. Le nuove regole hanno avuto un impatto notevole nel tentativo di rendere più lente le vetture". La Mercedes W12 si vuole tenere qualche segreto: "Per ora abbiamo deciso di nascondere le nostre scelte sul fondo vettura al posteriore per non dare la possibilità ai nostri avversari di prendere appunti e magari provare soluzioni simili in galleria del vento - ha spiegato -. Ci siamo presi due settimane di vantaggio prima dei test in Bahrain. Abbiamo studiato a fondo le mosse dei rivali e non abbiamo voluto svelare le nostre carte. A livello aerodinamico abbiamo cercato di recuperare il carico perso a causa delle nuove regole, ma anche di lavorare in ottica budget cap per trovare soluzioni adatte a vari scenari".