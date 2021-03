Il Mondiale 2021 segna il ritorno in Formula 1 delle monoposto Aston Martin. Un video sui social del team nel giorno della presentazione dell'AM21: "Il tempo è passato, ma ora siamo tornati". Vettel e Stroll la coppia di piloti e l'obiettivo di essere protagonisti. Ripercorriamo la storia del marchio britannico dal debutto a oggi

L'Aston Martin prende il posto della Racing Point nella griglia di partenza del campionato 2021 . E così, dopo i successi del marchio britannico nelle diverse serie automobilistiche negli ultimi anni, comprese le vittorie alla 24 Ore di Le Mans , è arrivato davvero il momento di riaffacciarsi in Formula 1 e affrontarla da protagonista.

L' Aston Martin torna a girare in Formula 1 con le sue monoposto dopo sei decenni dall'ultima volta ed è pronta a svelare la sua AM21 affidata a Sebastian Vettel e Lance Stroll. Era la notte (italiana) dello scorso 1° gennaio quando, attraverso un comunicato del team, è arrivata l'ufficialità di una notizia che però da tempo appariva come certa.

La storia dell'Aston Martin in Formula 1

Nel biennio 1959-1960, l'Aston partecipò al campionato di F1 con la DBR4 (divenuta DBR5 nella stagione successiva). Furono 5 i gran premi disputati, di cui solo uno nel secondo anno. I piloti erano Ray Salvadori e Carrol Shelby, Una prima volta non indimenticabile, insomma, che ebbe come epilogo l’11esimo posto in gara di Maurice Trintignant nella gara di Silverstone il 16 luglio del '60.

La 24 Ore di Le Mans

Nel 1959 Aston Martin puntò sulle gare di durata e alla 24 ore di Le Mans mandò in pista stessi piloti della F1, Salvadori e Shelby. Da quel successo nacque il mito e della casa britannica, poi alimentato dalla saga di 007 e James Bond.