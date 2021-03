Il tedesco ex Ferrari e il canadese pronti a scendere in pista per la nuova era in Formula 1 dell'Aston Martin, un marchio che mancava da 60 anni nel Circus. Qui ripercorriamo la storia del due piloti

Quattro Mondiali vinti alla Red Bull, il passaggio alla Ferrari per un'eredità quella di Schumi, forse troppo pesante. Sebastian Vettel riparte dall' Aston Marti n con l'obioettivo di lascirsi alle spalle stagioni tra alti e bassi e rilanciarsi tra i top driver della Formula 1. Ma chi è davvero Sebastian? Di lui sappiamo molto, certo, ma vale la pena ripercorrere la sua carriera per cercare di capire qualcosa di più della vita del 33enne di Heppenheim.

Non ha un profilo Facebook, Twitter o Instagram. Seb non sembra proprio intenzionato a fare il passo che tempo fa ha compiuto il suo "glaciale" ex compagno di squadra Kimi Raikkonen. Non ama particolarmente giocare a calcio ma è tifoso dell'Eintracht Francoforte.

Iniziò a correre nel 1995 a Kerpen, nel kartodromo di Schumacher e con lo stesso maestro: Gherard Noack. Primo assaggio di F1 in un weekend di gara in Turchia nel 2006, con la BMW Sauber : al comando nella seconda sessione di libere. Esordio con la BMW Sauber a Indianapolis 2007 in sostituzione di Kubica, diventa il più giovane pilota a punti a 19 anni 11 mesi. In seguito la BMW lo lascia libero e passa in Toro Rosso. Dal 2009 diventa un pilota Red Bull. La storia con il team anglo-austriaco comincia con un secondo posto e 84 punti: vince l'ultima gara della stagione sul nuovo circuito di Abu Dhabi e si laurea vice-campione del mondo. Dal 2010 ha inizio il "filotto" di titoli mondiali.

Dalla Ferrari all'Aston Martin

La storia di Vettel con la Scuderia di Maranello inizia il 20 novembre 2014, quando il team annuncia di aver ingaggiato il 4 volte campione del mondo. Il suo primo compagno di squadra alla Rossa è Kimi Raikkonen. Il suo 2015 si conclude con 3 vittorie e 13 podi complessivi, record per un pilota nell'anno di esordio in Ferrari. Seb riesce anche a sfatare il 'tabù pole', ottenendola nel GP di Singapore, 61 GP dopo l'ultima volta. Dopo un 2016 avaro di soddisfazioni (nessuna vittoria), il 2017 inizia come meglio non avrebbe potuto. Vittoria e sorrisi confermano il feeling col circuito di Melbourne: Seb esulta per il suo quarto successo in Ferrari. Il 2018, invece, si apre in maniera dolce. Vittoria nel 'feudo' di Melbourne, doppietta nel GP del Bahrein, dove tiene dietro Bottas dopo un ottimo gioco di strategia col team. Gara speciale, con cui arriva alla cifra tonda di successi con la Ferrari.

Dal Canada a Silverstone 2018

In Canada Seb rimane in testa dall'inizio alla fine, centrando la 50esima vittoria in carriera in Formula 1. Ma è una domenica importante anche per la Ferrari, che torna alla vittoria sul circuito nordamericano dopo 14 anni dopo l'ultimo successo, firmato Michael Schumacher. Una prova di forza e di personalità la concede a Silverstone, dove vince con la testa e col cuore il GP (su Bottas, grazie alla strategia) e si riporta in testa al Mondiale. Tocca quota 51 successi in carriera, al pari di Alain Prost. Vince anche nel GP del Belgio e raggiunge Alberto Ascari a quota 13 successi con la 'Rossa'.

Il 2019 e l'annuncio della separazione dopo il 2020

Il Mondiale 2019 è uno delle più difficili in carriera per Vettel. Dopo alcuni weekend da dimenticare, a Montréal trova la prima pole. Punta ovviamente alla vittoria, ma deve rinunciarci a causa di una penalità, a cui reagisce con un gesto eclatante all'arrivo: spostando i "numeri cartonati" sistemati al traguardo. Una risposta da campione, arriva a Singapore, dove è semplicemente perfetto e lascia solo le briciole agli avversari. Il secondo posto di Leclerc riporta una doppietta che alla Ferrari mancava dal 2017. Il 2020 segna la fine della storia tra Vettel e la Ferrari. La stagione, infatti, comincia con la notizia più inaspettata: Vettel e la Ferrari si separeranno alla fine del Mondiale. Seb parla di decisione unilaterale, Binotto in pratica conferma che a causa della crisi Coronavirus, le condizioni sono cambiate. Il risultato è che il tedesco comincia il campionato sottotono e i risultati ne risentono, complice una monoposto che fatica parecchio. Chiude il campionato al 13esimo posto con 33 punti.