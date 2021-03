Nel giorno in cui la Haas ha svelato la livrea della VF-21, Mick Schumacher è tornato a parlare in vista dell'inzio della sua prima stagione nella massima categoria: "Orgoglioso di riportare questo cognome in Formula 1" HAAS: PRESENTAZIONE VF-21 - FOTO - PILOTI - SCHUMI JR, STORIA SOCIAL Condividi:

Riportare il cognome Schumacher in Formula 1 in questa stagione sarà un motivo in più di orgoglio per Mick Schumacher, che con la Haas si avvia alla sua prima avventura nella massima categoria. Il 21enne tedesco, figlio del 7 volte campione del mondo, si avvia al debutto in Bahrain del 28 marzo: "Sono molto felice di portare questo cognome, e sono molto felice di riportarlo in Formula 1. Per me è motivo d'orgoglio", ha detto nel giorno in cui il team statunitense ha svelato la livrea della nuova VF-F1.



Uno stimolo in più vedi anche Americana e russa: così la nuova Haas VF-21. FOTO "È come una spinta per me e mi dà motivazione ogni giorno", ha aggiunto. La Haas, che come confermato dal suo presidente è già concentrata sul 2022, quando le regole cambieranno, punta al centro della griglia come obiettivo e si prepara a un Mondiale in cui occorrerà stringere i denti.