Mick Schumacher e Mazepin: i "rookies" della Haas

Il team statunitense si presenterà al debutto stagionale del 28 marzo in Bahrain con i due giovanissimi "rookies", provenienti entrambi dalla Formula 2. Cognomi "ingombranti" quelli di Mick e del collega russo, con una voglia matta di respingere al mittente tutti i pregiudizi sul loro conto

Due cognomi pesanti, sulle spalle di una coppia di 22enni al debutto in F1. Mick Schumacher e Nikita Mazepin - che ereditano la Haas da Romain Grosjean e Kevin Magnussen - dovranno fare i conti contro i pregiudizi ("figli di papà", "raccomandati" eccetera) e nel caso del russo anche per la fama di "bad boy" che lo accompagna dai tempi della Formula 3, prepotentemente riemersa a dicembre per il caso del video "hot" che ha rischiato di comprometterne la partecipazione al Mondiale. Biondissimi, talentuosi, ma le similitudini tra i rookies del team statunitense finiscono qui. Andiamo a conoscerli meglio.

La favola di Mick Schumacher Il Bahrain, dove il 28 marzo si alzerà il sipario sul Mondiale 2021, evoca dei dolcissimi ricordi: il 4 aprile del 2004 Michael vinse sulla Ferrari la prima edizione del GP (debutto assoluto per il Medio Oriente) e sul circuito "Sakhir" di Manama - lo scorso 6 dicembre - Mick si è laureato campione in Formula 2. Nasce nel marzo del 1999, quando papà Michael, già due volte iridato con la Benetton di Flavio Briatore, andava a caccia di un Mondiale che alla Ferrari mancava da un ventennio. È stato il Kaiser, naturalmente, a metterlo su un kart, all'età di nove anni, su cui il rampollo di casa Schumi "sciorina" in fretta il Dna di famiglia. Si iscrive alle gare come Mick Betsch, utilizzando il cognome da nubile della mamma, per scacciare la pressione. Nel 2015 esordisce su una monoposto di Formula 4, centrando le prime vittorie in Germania e Italia. Entrato nel radar della Prema, si aggiudica il titolo europeo di F3 nel 2018, conquistando il primo successo a Spa, proprio come il babbo in Formula 1 nel 1991. Nel 2019 l'ingresso nell'Academy di Maranello e il passaggio in F2, nel 2020 le vittorie di Monza e Sochi - con 10 podi in totale - lo proiettano al trionfo. Nel mezzo la chiamata della Haas e a gennaio un altro desiderio che si realizza, al volante della Rossa a Fiorano per la quarta giornata di test della Scuderia in vista del prossimo Mondiale, con il sogno di guidarla ancora, un giorno...

Il post di Mick Schumacher da neo campione del mondo della Formula 2 - Instagram @mickschumacher

Father and son Quel maledetto 29 dicembre di sette anni fa il 14enne Mick sciava insieme a papà Michael, prima del drammatico incidente sulle nevi di Meribel. E quando Hamilton ha eguagliato il record delle 91 vittorie al Nurburgring è stato lui a consegnare il casco del padre all'inglese, portavoce di una classe innata. "I record sono lì per essere battuti - le sue parole sui social - ben fatto, Lewis!". Nel giorno dell'annuncio ufficiale della Haas - il 2 dicembre - il pensiero di Schumi Jr è corso al padre, di cui ha "postato" sui social un'immagine tenerissima: Mick ha appena un anno, e papà Michael gli dà la prima lezione di Scuola guida! Riservato, ma non troppo, ama giocare a calcio nel tempo libero e ogni anno - insieme alla leggenda tedesca del basket Dirk Nowitzki - organizza la "Champions for Charity", la partita di beneficenza che raccoglie fondi da devolvere alla fondazione creata dalla famiglia Schumacher, la Keep Fighting Michael Foundation. Più volte in queste settimane - come è inevitabile - è stato messo a confronto con il mito paterno. "Non mi preoccupa per niente, non mi infastidiscono i paragoni con lui - ha dichiarato alla Bild - alla fine sono io che guido la macchina, non è il mio cognome. Voglio seguire il mio percorso come voleva mio padre. Per me è stato il migliore che ci sia mai stato in questo sport, perché mai dovrei prendere le distanze da lui?".

La scalata di Mazepin

"Non siamo amici, al massimo siamo delle vecchie conoscenze che hanno corso insieme sui kart. Onestamente del suo cognome non mi importa. Forse gli darà più forza, ma anche più pressioni. Ma quando abbasso la visiera, non penso a queste cose". Al fianco di Mick Schumacher ci sarà dunque Mazepin, che si è subito premurato di sottolineare - in un'intervista a Match TV - di non temere il confronto con il nuovo compagno di avventura. Ma anche il moscovita - che ha compiuto 22 anni il 2 marzo - ha un cognome "ingombrante": il padre Dmitry - che lo sostiene dai suoi inizi nella sua carriera automobilistica - è uno degli uomini più ricchi e influenti della Russia, proprietario della società di fertilizzanti minerali Uralchem, oltre che membro del consiglio di sorveglianza della Federazione nazionale di nuoto. Nikita ha cominciato a frequentare il Circus nel 2016, quando diventa test driver della Force India; e nell'aprile dello stesso anno, al termine della seconda sessione di prove in Formula 3 all'Hungaroring alimenta la sua nomea di "testa calda" colpendo con due pugni in faccia il collega inglese Callum Ilott - reo di averlo ostacolato nel giro lanciato - e beccandosi per questo una gara di squalifica. Confermato nel ruolo e promosso dal 2018 pilota per lo sviluppo del team indiano, nel 2019 partecipa sale sulla Mercedes per i test al GP di Spagna, chiudendo il Day-1 al primo posto. Nella stessa annata debutta in F2 con la ART Grand Prix, finendo la stagione in 18^ posizione; nel 2020 - alla guida della Hitech Grand Prix - vince a Silverstone e al Mugello, piazzandosi quinto nella classifica finale.

Nikita Mazepin insieme al padre e al presidente russo Putin - Instagram @nikita_mazepin

Il "mea culpa" per il video incriminato

Il primo dicembre viene ufficializzato dalla Haas e una settimana più tardi ancora un fattaccio: condivide un video - poi rimosso - sul proprio account Instagram in cui appare nel retro di un'auto intento a palpeggiare un'amica e finisce nella bufera. "Perdonato" dalla Haas (che condanna comunque il comportamente del pilota definendolo "ripugnante"), chiede scusa: "Non ne vado certo orgoglioso - ha dichiara a ESPN - sono consapevole che da qui in avanti dovrò mantenere uno standard più elevato e mi dispiace per l'imbarazzo causato alla squadra. Crescerò. Ho avuto i miei alti e bassi, ma fa parte della vita. Riconosco di aver deluso me stesso e tante persone, ma prometto che imparerò da questo. Credo di essere un ottimo pilota in pista e non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida per dimostrare le mie capacità e ribaltare la percezione che si ha di me".