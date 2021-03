La squadra diventa Uralkali Haas Team F1



"Sono lieto di dare il benvenuto a Uralkali in Formula 1 come partner della Haas F1", ha dichiarato Gene Haas, presidente del team Uralkali. “Non vediamo l'ora di rappresentare il loro marchio per tutta la stagione. È un momento emozionante per il team con Uralkali che 'sale a bordo' nella stagione di Nikita Mazepin e Mick Schumacher. È sicuramente un cambiamento, ma spero che torneremo in mezzo alla griglia per fare punti in questo campionato. Ci lasciamo alle spalle un paio di stagioni difficili, ma abbiamo anche messo gli occhi sul futuro, in particolare il 2022 e i nuovi regolamenti".