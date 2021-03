"Drive to Survive, una serie originale Netflix, arriva su Sky: dall'8 marzo le prime due stagioni verranno trasmesse su Sky Sport F1 (canale 207). La vita a tutta velocità di piloti, manager e proprietari durante la stagione di Formula 1. Quello che succede in pista e fuori

Quando si spengono i semafori, si accende un altro mondo: i giri che salgono, i motori che ruggiscono e poi il via tra accelerate, rettilinei e curve per l'assalto alle prime posizioni e alla vittoria. È anche questo "Drive To Survive", la serie originale Netflix che ora arriva anche su Sky. Dall'8 marzo, infatti, le prime due stagioni verranno trasmesse su Sky Sport F1, canale 207. I Mondiali del 2018 e del 2019 raccontati dai protagonisti. I piloti, i manager e i proprietari delle scuderie ci porteranno nelle loro vite a tutta velocità. Anche fuori dalla pista.

Cosa vedrete su Sky Sport F1 dal'8 marzo

Sul 207 dall'8 al 12 marzo la prima stagione, relativa al Mondiale 2018, 2 puntate a sera a partire dalle 21.00. La seconda stagione, che racconta il dietro le quinte del Mondiale 2019, dal 14 al 18 marzo, sempre alle 21.00. In attesa poi della terza stagione, su Netflix dal 19 marzo.