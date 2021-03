"Il 2020 è alle nostre spalle ma non sarà dimenticato, anzi ci avrà reso più forti", così John Elkann, presidente della Ferrari nel videomessaggio durante la presentazione della nuova SF21. "Eccoci al 2021 - ha aggiunto - non vediamo l’ora di tornare in pista. È stato eccitante vedere come Leclerc e Sainz hanno contribuito, insieme ai nostri tecnici e meccanici, alla preparazione della stagione".