Test Bahrain, il Day-1 in LIVE STREAMING

E ora si comincia a fare sul serio! Benvenuti in Bahrain! Tutto pronto per seguire assieme il Day-1 dei test pre Mondiale. Terminato il programma delle presentazioni delle nuove monoposto, il Circus è a Sakhir da oggi al 14 marzo: la tre giorni è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) trasmetterà in diretta, con la sessione del mattino in Live Streaming su Skysport.it.