Charles Leclerc comincia la sua terza stagione in Ferrari: dopo gli exploit del debutto e il campionato complicato nel 2020, il monegasco vuole confermarsi il 'Predestinato': veloce e talentuoso, sarà anche chiamato a fare l'uomo squadra. Il tutto a soli 23 anni

A soli 23 anni, Charles Leclerc si appresta a cominciare la terza stagione al volante della Ferrari. Entrato a far parte dell'Academy nel 2016, è il cardine della squadra per il presente ma anche per il futuro, visto il lungo contratto che lo lega a Maranello. Nel 2021 sarà affiancato da Carlos Sainz: si tratta della coppia di piloti più giovani della Ferrari dal 1968. Nonostante la giovane età, Leclerc vanta un palmares e statistiche di grande rilievo. Ecco i suoi numeri principali.