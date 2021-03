Dopo la presentazione, la SF21 sta subendo gli ultimi ritocchi in vista debutto in pista. E per la prima volta Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno al volante della nuova monoposto della Ferrari. "Stiamo per fare i nostri primi giri, domani: solo una decina, più o meno - spiega Sainz, commentando insieme a Leclerc la presentazione della vettura in un video pubblicato sui social della scuderia - Ma almeno faremo il nostro primo assaggio. Venerdì cominceremo a fare sul serio e cominceremo a testare veramente la macchina e a prepararci per la stagione".