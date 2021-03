La Formula 1 si avvia all’inizio ufficiale della stagione 2021 e il Circus, così come i Paesi ospitanti proseguono nell’osservanza e nella pianificazione dei programmi anti Covid-19. In vista della trasferta in Bahrain, dove dal 12 al 14 ci saranno i test e dove il 28 marzo scatterà la prima gara del Mondiale, la Ferrari ha aderito alla campagna di vaccinazione del Bahrain. Su base volontaria, il personale che ha raggiunto Sakhir potrà ricevere la doppia dose del vaccino Pfizer. Al vaccino si sottoporrà anche Carlos Sainz, ma non Chrles Leclerc, negativo d poco dopo aver contratto il virus lo scorso gennaio. Il sì non è arrivato dalla sola Ferrari, c'è infatti l'o anche di Mercedes.