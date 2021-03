Il direttore esecutivo del team francese, divenuto Alpine, torna su un argomento caldo: "Stessa filosofia di fondo per le due monoposto? L'Aston è un'evoluzione della Racing che nel 2019 era una copia della Mercedes. Stessa cosa quest'anno e non ci aspettavamo nulla di diverso. Non sono certo io a dover dire se è stato fatto tutto in modo legale, ma della FIA. Spero che la Federazione sia a suo agio in tutto questo"

