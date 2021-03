Il finlandese dopo la terza giornata di test a Sakhir: "Per le mie sensazioni siamo sulla strada giusta, mi sono sentito meglio anche se non sono soddisfatto al 100% della macchina. Non possiamo dire dove siamo dopo appena tre giornate di prove"



