Si torna in pista a Sakhir per la seconda giornata di test pre Mondiale. Ieri il miglior tempo di Verstappen su Red Bull e le Mercedes apparse in difficoltà. La Ferrari riparte dal quinto tempo di Sainz e dall'undicesimo di Leclerc. I test sono in diretta su Sky Sport F1 e fino alle 12 il live streaming su Skysport.it