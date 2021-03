Il campione del mondo candida al ruolo di favorita la Red Bull, almeno per il via della stagione: "Sembra forte, Verstappen è in palla. Hanno sviluppato e girato bene. Alla prima gara saranno con noi, se non davanti. Prevedo una battaglia per tutta la stagione"

