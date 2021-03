Situato nell'area delle Corniche, a circa 12 km a nord del centro città , il Jeddah Street Circuit costeggia il Mar Rosso e circonda una laguna, con tre potenziali zone DRS e la partenza prevista di sera : questo fattore produrrà un grande spettacolo sotto le luci artificiali. Sviluppato in collaborazione tra Tilke GmbH & Co. KG e Formula 1 Motorsport diretta da Ross Brawn, il circuito è atipico tra quelli cittadini, in quanto utilizza quanto più possibile strade esistenti, pur mantenendo un carattere scorrevole.

Brawn: "Sorpassi e ruota a ruota, circuito promette spettacolo"

"E' sempre eccitante presentare i dettagli di un nuovo circuito e il Jeddah Street Circuit non fa eccezione - ha spiegato il Ross Brawn, direttore di Formula 1 Motorsport -. Abbiamo lavorato molto da vicino con il team di Tilke e con gli organizzatori locali per assicurare un grande spettacolo, con duelli ruota a ruota e una sfida interessante per i piloti. Il design tira fuori il meglio di un circuito cittadino moderno, ma ha anche aree a flusso libero a ritmo serrato che creeranno velocità elevate e opportunità di sorpasso. L'ambientazione è incredibile, sul Mar Rosso, e non vediamo l'ora di vedere le vetture in pista a dicembre"