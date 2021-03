Williams, Demaison nuovo direttore tecnico

Nella settimana del primo GP del 2021, quello in programma domenica in Bahrain, arriva un importante annuncio dalla Williams: François-Xavier Demaison è il nuovo direttore tecnico. Ex ingegnere di Volkswagen Motorsport, un passato in F1 con Renault e Peugeot, avrà la supervisione e la responsabilità su tutte le operazioni tecniche, comprese quelle sul fronte del design e dell'aerodinamica. "FX", così è chiamato Demaison, riporterà direttamente all'amministratore delegato Jost Capito: insieme, dal 2013 al 2016, hanno dominato nel World Rally Championship con Volkswagen Motorsport. La soddisfazione proprio di Jost Capito: "Siamo molto felici di dare il benvenuto a FX nel team. Ci aiuterà a rendere ancora più forte la nostra squadra, non ho dubbi sulle su conoscenze, insieme potremo fare ulteriori passi avanti lavorando nella giusta direzione, per tornare a vincere".