Fernando Alonso torna ufficialmente in pista con l'Alpine per il primo GP del Mondiale 2021 in Bahrain: "Sono carico, da uno a 10 direi 11. Ho voglia di correre e di godermela. Voglio tornare a vincere, ma non ho un obiettivo temporale: siamo cresciuti molto come squadra, con la mia esperienza accompagno la transizione da Renault ad Alpine".

Fernando Alonso torna a distanza di tre anni a gareggiare in un GP di Formula 1. Dopo aver lasciato la Formula 1 per dedicarsi ad altre corse, lo spagnolo sarà al via con l'Alpine al GP del Bahrain, prova di apertura del Mondiale 2021.

"Sarò a mio agio tra un paio di gare" Le parole Leclerc: "Pronti, in Ferrari bisogna vincere" "E' stato bello tornare in macchina, bello riavere quella sensazione di competizione in pista anche se era un test - ha spiegato Alonso in conferenza stampa -. Serve tempo per trovare il ritmo e non sono al 100% ma vale per molti, per chi ha cambiato squadra. Discorso che vale in tema di gomme, ma entro un paio di gare sarò più a mio agio".

"Soddisfatto della power unit" La curiosità Vettel battezza l'Aston: si chiama Honey Ryder "Serve fiducia, non ci sono garanzie. Ho deciso di tornare concentrandomi sulla preparazione fiisca e dal punto di vista tecnico, un linguaggio che avevo perduto. Siamo soddisfatti della power unit, evoluzione del 2021 e non abbiamo avuto problemi. E' molto migliorata l'affidabilità rispetto al passato. Ed è uno sviluppo impressionante da parte di tutti"

"Voglio tornare a vincere" "Non ho fissato un termine, devo solo cercare di godermi il più possibile il percorso. Allo stesso tempo ho lavorato duro per raggiungere i miei sogni. Voglio tornare a vincere ma non c'è un obiettivo temporale che ho fissato. Ma non sono così vecchio. Voglio mettermi alla prova e aiutare il team in una fase importante quale il passaggio da Renault ad Alpine. Sto cercando di aiutare con la mia esperienza aspettando i cambiamenti del 2022. Sarò contento se cresceremo assieme".