Le prime prove libere stagionali sono un po’ come il primo giorno di scuola. Non sai come sarà l’annata anche perché i test, quest’anno, sono stati veramente pochi. L’impressione che si ha da questi primissimi giri è che sarà una stagione diversa rispetto alla 2020 visto che le performance tra le varie vetture sembrano essersi livellate molto. Sicuramente hanno influito le modifiche regolamentari al retrotreno abbinate alle nuove gomme anteriori Pirelli che stanno creato molti più problemi a Mercedes rispetto agli altri team. Se ci concentriamo su quanto visto in queste due ore di libere è lecito considerare la Red Bull di Verstappen in lotta per la pole position e per la vittoria in gara. Il pilota olandese sembra essere il vero favorito ma è giusto nutrire dei dubbi sulla Mercedes che, molto spesso, ci ha abituato a mostrare il suo reale potenziale solo nei momenti decisivi. Verstappen è stato il pilota più rapido sia nella prima sessione che nella seconda che è sicuramente quella più rappresentativa visto che si è disputata con temperature similari a quelle che avremo domani in qualifica. La RB16B è una monoposto molto prevedibile e che sembra adattarsi bene a qualsiasi condizione ambientale.

Proprio queste caratteristiche la distinguono dalla monoposto 2020 che, specialmente ad inizio 2020, era piuttosto “lunatica”. Se vedere una Red Bull davanti a tutti non sorprende visto anche quanto avevamo visto nei test, la vera novità di giornata è la performance della McLaren che sembra aver fatto un deciso passo in avanti rispetto al 2020. Il team di Woking sembra aver interpretato nel migliore dei modi le regole 2021 ma sta sicuramente beneficiando dell’incremento di potenza visto il passaggio da Renault a Mercedes. Nonostante le ottime prestazioni, Norris non era così contento della sua vettura al termine delle libere : “Non mi sono sentito a mio agio con la vettura nella maggior parte delle curve. In alcune aree la monoposto è andata bene, in altre peggio. Ovviamente tutto ciò dipende anche dal vento e dalla temperatura dell’asfalto, oltre che dal carico di carburante. Ci sono diverse aree su cui dobbiamo lavorare ed è quello che faremo stasera. Non ho la fiducia con la vettura nelle curve a media e alta velocità, come la 6 e la 7”.