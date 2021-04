Sebastian Vettel confessa di aver lavorato in una fattoria come agricoltore durante il primo lockdown: "E' un tema che mi interessa, è stato davvero bello. Hanno partecipato anche le mie figlie, anche se alla fine mi sono ritrovato da solo con la vanga in mano"

Sebastian Vettel ha lavorato in una fattoria come agricoltore durante l'ultimo lockdown. L'ex pilota della Ferrari, residente in Svizzera, ha infatti frequentato un corso di agricoltura e allevamento proprio un anno fa, quando le restrizioni a causa del Covid gli avevano regalato un insperato tempo libero. "Dato che avevo più tempo a disposizione del previsto, ho pensato a cosa potevo fare e a cosa mi interessava. Il tema dell’agricoltura e dell’allevamento mi interessa - ha raccontato il quattro volte campione del mondo a margine della presentazione dell'iniziativa "Bio Bienen Apfel" che si è tenuto a Vienna -. E' stato davvero bello. Hanno partecipato anche le mie figlie, anche se alla fine mi sono ritrovato da solo con la vanga in mano".