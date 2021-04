Venerdì 9 aprile Charles Leclerc ha ricevuto un regalo speciale: la SF90 con cui ha vinto due gare in Formula 1 nel 2019 (a Spa e a Monza). Un gioiello che il monegasco ha voluto condividere per qualche settimana con Alberto II di Monaco, prestando la monoposto alla collezione privata del principe (che conta ben 120 auto). Come rivela il quotidiano Monaco Matin, la Ferrari è stata esposta nella Terrazza di Fontvieille, dove potrà essere ammirata quando si allenteranno le misure anti Covid

LA SF90 REGALATA A LECLERC