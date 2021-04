Charles Leclerc analizza il quarto posto nel GP di Imola, un po' stretto al monegasco che ha assaporato per quasi tutta la gara il podio: "Abbiamo pagato in rettilineo, lavoreremo per migliorarci. Andiamo in difficoltà quando c'è la lotta, ma il passo è stato buono e il bicchiere è mezzo pieno. Volevo vincere, senza bandiera rossa avremmo ottenuto un altro risultato"

GP IMOLA, CRONACA E HIGHLIGHTS