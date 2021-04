La F1 torna a Portimao dopo l'esperienza dello scorso campionato, a 25 anni dall'ultima gara. I piloti più vittoriosi nella storia del GP del Portogallo sono Alain Prost e Nigel Mansell con tre successi, per Lewis Hamilton - trionfatore nel 2020 davanti a Bottas e Verstappen - la prima occasione per mettere a segno la 100^ pole in carriera

a cura di Michele Merlino