Alfa Romeo, Ilott secondo pilota di riserva

Nuovo importante capitolo della carriera di Callum Ilott, 22enne pilota britannico della Ferrari Driver Academy, secondo in F2 l'anno scorso alle spalle di Mick Schumacher: l'Alfa Romeo Sauber ha annunciato che sarà lui ad affiancare Robert Kubica come eventuale sostituto di Raikkonen e Giovinazzi, nel Mondiale 2021. Ilott potrà anche affrontare alcune sessioni di prove libere nel corso di questa stagione, il primo appuntamento è fissato per questa settimana con le FP1 in programma a Portimao (l'intero GP del Portogallo potrete seguirlo in diretta su Sky Sport F1).

"Non vedo l'ora di scendere in pista"

Le prime parole di Ilott: "Sono davvero felice di unirmi alla squadra per questa stagione, ringrazio l'Alfa Romeo e la Ferrari Driver Academy per la fiducia che hanno riposto in me. Le due sessioni che ho affrontato negli ultimi due anni sono state molto utili per abituarmi al modo in cui lavora un team di Formula 1, sono fiducioso di poter crescere nel mio nuovo ruolo. Non vedo l'ora di essere in macchina e poter aiutare la squadra a fare passi avanti importanti".