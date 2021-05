Mattia Binotto vede il bicchiere mezzo pieno dopo le qualifiche della Ferrari in Portogallo, con Sainz (5°) che ha battuto Leclerc (8°): "Contenti di come sta guidando Carlos, mentre Charles è stato troppo aggressivo. L'obiettivo del weekend è stare davanti alla McLaren, oggi siamo migliori di quelli che ci inseguono". Il GP del Portogallo è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Sono molto contento di come si sta comportando Carlos , di come sta guidando - ha proseguito Binotto -. Sta veramente dimostrando il suo valore con i fatti. Charles ha sbagliato perché ha esagerato, è stato aggressivo . Sainz invece ha saputo gestire molto bene la situazione, sapevamo che con le soft poteva essere difficile. Ha messo insieme un bel giro, avere un secondo pilota capace di piazzarsi davanti al compagno di squadra in situazioni così è una bella garanzia ".

"Gomme? Media e dure la combinazione migliore per la gara"

"Le soft creano un po’ di graining, non si può spingere sull’anteriore come si vorrebbe - ha spiegato Binotto parlando degli pneumatici in vista della gara -. Sul passo gara specie in queste condizioni difficili contare su un anteriore più solido aiuta. Pensiamo che medie al primo stint per poi montare la mescola dura sia la combinazione migliore per questa gara”,