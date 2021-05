Oggi si chiude in bellezza un altro super weekend di motori su Sky Sport. La Formula 1 è di scena a Portimao: GP del Portogallo in diretta alle 16 su Sky Sport F1 (canale 207). A Jerez scatta il GP di Spagna: la moto MotoE spostata alle 15.30, alle 11 la Moto3, alle 12.20 dalla Moto2, alle 14 dalla MotoGP, tutte in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)



Sky Sport cala il tris: in diretta F1, MotoGP e MotoE. Dopo i turni di prove libere e qualifiche siamo arrivati alla giornata decisiva, quella riservata alle gare. Si comincia con le due ruote su Sky Sport MotoGP (canale 208): alle 8.15 ultimi dettagli da definire per le tre classi, mentre il via della Moto E-Race slitta alle 15.30. Alla 11 tocca alla Moto3, seguita alle 12.20 dalla Moto2 e alle 14 dalla MotoGP: GP di Spagna in diretta su Sky Sport MotoGP e su TV8. La gara di F1 prende il via alle 16: Gran Premio del Portogallo live su Sky Sport F1 (canale 207). Su Sky siamo solo agli inizi della grande stagione dei motori, uno spettacolo lungo 10 mesi da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.

MotoGP e MotoE a Jerez: diretta Sky Sport MotoGP GP Spagna Quartararo in pole. 2° Morbidelli, 4° Bagnaia A Jerez è tornata la MotoE: il Mondiale delle moto elettriche parte con il brasiliano Granado in pole position. In quinta posizione in griglia Zaccone, il migliore degli italiani. Gara, come detto, spostata alle 15.30 e trasmessa live su Sky Sport MotoGP (canale 208). Alle 11 andrà in scena la Moto3, alle 12.20 la Moto2, alle 14 la MotoGP: l'uomo da battere nella top-class è Fabio Quartararo. Leader della classifica dopo le prime tre gare, il Diablo della Yamaha scatta dalla pole davanti alla Yamaha Petronas di Morbidelli e alla Ducati di Miller. 4° in griglia Bagnaia, 2° nella classifica piloti. La diretta del Gran Premio del Spagna è su Sky Sport MotoGP (canale 208), su Sky Sport Uno, su TV8 e in streaming su NOW.

Il GP Spagna in diretta su Sky Sport MotoGP Ore 8.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.30: Moto E-Race

A seguire: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP