Hamilton-Verstappen, sfida di sorpassi da record

È un Mondiale ruota a ruota. Già tre sorpassi in altrettante gare tra Hamilton e Verstappen, di fatto è un record per la F1 nella storia delle sfide per il titolo. E senza contare il Bahrain quando Max ha passato Lewis andando oltre il limite della pista e per questo poi gli ha restituito la posizione. Nei sorpassi siamo 2-1 per l'olandese, ma nei successi il valore si ribalta e così anche in classifica dove guida Sir Hamilton. Questo perché l'inglese commette meno errori e capitalizza tutte le occasioni. La fotografia perfetta a Portimao: Verstappen freme per superare Bottas e commette un errore nell'ultimo curvone, Lewis ne approfitta come un falco per restituire il sorpasso subìto pochi giri prima. Poi un altro capolavoro su Bottas per andarsi a prendere la vittoria numero 97 e ridimensionare ancora una volta il compagno di squadra.