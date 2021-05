Tra le passioni di Hamilton, come noto, anche le due ruote. A Montecarlo, nel mercoledì che ha aperto il lungo weekend di gara, è arrivato al circuito con la MV Agusta Brutale 800 RR LH44 (edizione limitata, 144 esemplari) che aveva già sfoggiato in passato da queste parti. Qui alcuni scatti dal Principato. L’azienda, nel 2019, aveva donato una “Lewis Hamilton” per l’asta dell’amfAR a Cannes per la lotta all'AIDS. La F1 è a Monaco: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 208)

